Старинные работы умелиц Русского Севера представили в Елабуге

(Елабуга, 29 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Выставочном зале Елабужского музея-заповедника заработала выставка «Тепло женской души». Здесь ценители старины и прикладного творчества смогут увидеть около 120 музейных предметов и рукотворных работ каргопольских мастериц. Это экспонаты из фондов Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.

Уникальная выставка знакомит с разнообразием женских ремесел Русского Севера. Экспозиция стала своего рода продолжением совместного проекта, который был начат в 2016 году в дни Спасской ярмарки. На этот раз музейные работники из далекого Севера привезли в Елабугу предметы ткачества, низания, сажания жемчугом и шитья золотом, много вышивки. По словам организаторов экспозиции, каргопольские умелицы в рукотворных ремеслах преуспели как никто другой, а их вышитые рисунки любопытны историкам и исследователям.

«Вышивка была не только украшением одежды, она носила обрядовый характер, характер защиты, выполнялась для заговора на урожай, приплода скота, на то, чтобы никогда не увядал род семейный», — поделилась заведующая реставрационной мастерской Каргопольского музея Марина Рябузова.

Особое место в экспозиции занимают кокошники. Этот головной убор имел особый вес и ценность в старинном Каргополье. «Они украшались тоже по-особенному. Это, прежде всего, материал, например, перламутровые плашки, драгоценный жемчуг, который добывали в небольших каргопольских речках. Кокошник был очень дорогим предметом, его передавали из поколения в поколение. Он являлся неприкосновенным капиталом, поскольку его можно было обменять на две лошади или три коровы», — отмечают музейные работники.

Помимо женских костюмов, которые каргополки носили в ХVIII – ХХ веках, на выставке можно увидеть тканые полотенца, дорожки, ковры. Представлены здесь и авторские работы отдельных северных мастериц. Экспозиция «Тепло женской души» продлится до 3 июня.

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