(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Родственники спасли престарелую женщину из охваченного огнем дома в казанском поселке Отары, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Гагарина загорелся дом и надворные постройки на участке, пламя перекинулось на кровлю соседнего здания, угрожало распространяться дальше», – сообщили в МЧС.

Пожарных ПСЧ № 7 на месте встретили жители поселка. Они рассказали, что еще до их появления из дома с горящей кровлей родственники спасли 78-летнюю женщину, которая не могла передвигаться без посторонней помощи. Кроме того, из охваченного огнем соседнего дома успела сама спастись 64-летняя пенсионерка – женщина надышалась дымом, но в больницу не поехала.

Через час огнеборцы полностью потушили пожар. В результате один из домов выгорел целиком, вместе с надворными постройками. У второго дома сгорела кровля, надворные постройки также немного пострадали от огня. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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