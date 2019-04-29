Жители Нижнекамска в парке Тукая отметили день рождения поэта

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске с размахом отметили день поэзии, посвященный 133-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В этом году праздник проходил в рамках муниципального проекта «Улицы моего города», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина отметила, что каждый горожан должен знать историю своего города, историю каждой улицы. «Именно этот проект сегодня стартует с улицы Тукая!» – подчеркнула Долотказина.





С приветственным словом к участникам праздника обратился руководитель нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар Рустем Ганеев. Он отметил, что Габдулла Тукай занимает в истории татарского народа и его культуры особое место, без его имени и творческого наследия невозможно представить ни прошлого, ни настоящего нашей культуры.



Праздничную часть открыли актеры Нижнекамского драмтеатра имени Туфана Миннуллина, которые представили на суд зрителей свою композицию «Кара урман аша» («Через лес дремучий»), посвященную жизненному пути поэта.

Далее состоялось чествование победителей конкурса мастеров литературного слова «Читай Тукая наизусть», который за эти годы стал своеобразной визитной карточкой Нижнекамска. В этом году на конкурс заявились 230 чтецов, из которых 73 участника прошли в финал. Победителями в разных возрастных категориях стали Лейсан Талипова, Айзиля Нургалиева, Альфина Шигапова, Алия Хабирова, Гульназ Шалафаева.



Руководитель местной башкирской национально-культурной автономии Гали Хасанов сделал замечательный подарок нижнекамцам, сыграв на курае всем известные мелодии. Также со сцены декламировали стихи, исполняли композиции, ярким украшением события стали выступления творческих коллективов «Нардуган», «Тулпар», «Ильхам».

Члены литературного объединения «Кама таннары» Рафик Ахмадиев, Галимзян Набиуллин, Василь Камалов были награждены почетными грамотами Управления культуры Нижнекамского района.

Праздник поэзии в этот день проходил во всех уголках улицы Тукая, здесь свои программы представили сами жители и культурно-образовательные организации, расположенные на этой улице.

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