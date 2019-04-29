В Казани стартовал сбор «Союз-2019 – Наследники Победы»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). XVI Всероссийский сбор «СОЮЗ-2019 — Наследники Победы» стартовал возле стен Казанского Кремля. Открыл торжественное мероприятие комендант сборов, полковник Анатолий Матвийчук.

Поприветствовал участников сборов министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов: «Вас ждут интереснейшие соревнования. В этом году вы будете работать в смешанных командах. Я уверен, что вы все станете близкими друзьями, со многими из которых пойдете дальше по жизни. Разрешите пожелать вам успехов и удачи!».

По традиции как символ преемственности времен и поколений ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского союза и Герои России передали георгиевские ленточки участникам сбора.

Певица Ляйсан Мингазова и лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» – вокально-хореографический ансамбль «Азаль» и хореографический коллектив «Эсперанса» – для почетных гостей мероприятия исполнили песню «Татарстан».

Среди гостей присутствовал участник боевых действий в Афганистане, координатор сбора Олег Баканач. Он пожелал участникам достойно представить великих предков на этих соревнованиях.

«Долгие месяцы подготовки привели вас в масштабный сбор Союз-2019. Мы уверены, за эти 12 дней вы покажете доблесть, мужество, сообразительность и однозначно докажете, что вы достойны своих великих предков. Ребята, нас ждут очень интересные и насыщенные дни!» — сказал Баканач.

После официальной речи выступления показали не только творческие коллективы, но и кадеты. Мастерство обращения с карабинами продемонстрировали ученики Кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Они умело подбрасывали и жонглировали оружием.

Мероприятие продолжилось песней «Журавли» в исполнении лауреата международных конкурсов Ильгиза Закиева и вокально-хореографического ансамбля «Азаль». В конце выступления в небо выпустили белых голубей.

Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества Владимир Данькин напомнил участникам, что мероприятие проходит на благодатной земле Республики Татарстан, которая дала 169 Героев Советского Союза во время Великой Отечественной Войны.

«Сегодня вы являетесь продолжателями славных традиций наших предков. Вы — наследники Победы! Будет трудно, но, говоря словами Николая Островского, только вперед, только на линию огня, только через трудности — к победе! Желаю вам успехов в состязаниях!» — сказал Данькин.

Среди Героев Советского Союза — поэт Муса Джалиль. В дань памяти к памятнику великому поэту ветераны, спикеры и участники сбора возложили цветы.

В сборах принимают участие более 600 человек из 40 регионов России: Чукотского автономного округа, Якутии, Башкортостана, Чувашской Республики, Удмуртии, Сахалинской, Астраханской, Московской, Ростовской, Свердловской, Псковской, Самарской областей, Владивостока, Мурманска и пр.

Участники объединены в 32 команды, которым предстоит соревноваться в стрельбе, строевой подготовке, а также продемонстрировать навыки и умения по фехтованию на штыках, метанию ножей.

Семнадцатилетний Кирилл Петров из Сабов учится в Кадетской школе и участвует в сборах третий год: «Эти соревнования сближают нас. Я учусь работать в многонациональной команде, преодолевать свой страх, готовлюсь стать военным».

Мероприятие завершилось торжественным маршем с флагом сбора «Наследников Победы» по улице Кремлевская.

Участники сборов возглавят колонну «Бессмертного полка» — традиционной акции, которая пройдет по всей стране 9 мая.

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