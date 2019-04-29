Сборная РТ стала победителем всероссийского турнира по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцова»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Татарстанская сборная по гиревому спорту заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Мемориал Николая Жеребцова», которые проходили в селе Высокая Гора, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В этом году на турнир съехались около 80 спортсменов из восьми команд. Участниками стали гости из Башкортостана, Дагестана, Чувашской Республики, Тюменской, Кировской и Свердловской областей, а также из Санкт-Петербурга.

На втором месте оказалась сборная Чувашской Республики, на третьем — участники из Санкт-Петербурга.

Впервые соревнования по гиревому спорту на призы выдающегося спортсмена и уроженца РТ Николая Жеребцова прошли в 1982 году. Мемориал включен в календарный план мероприятий министерства спорта Российской Федерации.

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