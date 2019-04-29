Татар-информ

29 апреля 2019, 20:28

Спорт

Татарстанская шахматистка завоевала «серебро» первенства России

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Спорт

Татарстанская шахматистка завоевала «серебро» первенства России

Фото: minsport.tatarstan.ru

Мария Якимова выиграла семь партий из девяти и набрала 7,5 баллов.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Учащаяся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Рашида Нежметдинова Мария Якимова выиграла «серебро» российского первенства по шахматам среди девушек до 15 лет, об этом сообщается на сайте Минспорта РТ. 

В девяти турах по швейцарской системе кандидат в мастера спорта одержала семь побед и набрала 7,5 очков. Одна игра завершилась ничьей, в одной партии Якимова уступила Екатерине Насыровой (Республика Марий Эл), которая завоевала первое место в соревнованиях.

Первенство прошло в поселке Лоо Краснодарского края с 20 по 28 апреля, всего в турнире принимали участие 60 шахматисток из почти 40 российских регионов.

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