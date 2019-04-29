Татар-информ

29 апреля 2019, 13:49

Происшествия

Татарстанец получил полгода исправительных работ за неуплату 200 тысяч рублей алиментов

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Происшествия

Татарстанец получил полгода исправительных работ за неуплату 200 тысяч рублей алиментов

Житель Муслюмовского района отказывался оказывать материальную помощь несовершеннолетним детям.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Татарстанец получил полгода исправительных работ за неуплату 200 тысяч рублей алиментов, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде было установлено, что с сентября 2018 по январь 2019 года мужчина отказывался платить материальную помощь на содержание несовершеннолетних детей. В итоге его задолженность превысила 200 тысяч рублей», – рассказала Соколова.

46-летнему жителю Муслюмовского района назначили полгода исправительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты в доход государства.

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