«Я не мог остаться в стороне»: Председатель Госсовета РТ примет участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин планирует принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Документы кандидата сегодня были зарегистрированы в региональном исполкоме партии.

«Являясь много лет секретарем регионального отделения партии „Единая Россия“, я не мог остаться в стороне и не участвовать в предварительном голосовании. Это одна из интереснейших форм работы единственной политической партии в стране, которая организует предварительное голосование с дебатами, встречами с избирателями», — сказал Мухаметшин после подачи документов.

По его словам, праймериз «Единой России» — это возможность для политиков проявить себя, донести до избирателей свои предложения. «Я лично считаю, что данная площадка — это большая школа и для опытных, и для начинающих политиков. Они с интересом участвуют в поиске ответов на поставленные вопросы, ищут и находят пути решения различных проблем, которые есть в обществе», — пояснил Фарид Мухаметшин.

В день предварительного голосования, 26 мая, в Татарстане будут работать 460 счетных участков. По итогам праймериз сформируют список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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