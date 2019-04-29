Четвертьвековой юбилей музея-заповедника «Казанский Кремль» откроет выставка «Древний. Яркий. Твой»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Мероприятия к 25-летию основания музея-заповедника «Казанский Кремль» стартуют с выставки о его истории. Экспозиция «Древний. Яркий. Твой» откроется во второй половине мая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

«У нас не столько торжественные мероприятия в этом году, юбилей не столько для себя, сколько для посетителей. Планируются тематические выставки, в основном из наших же фондов. Первая из них, „Древний. Яркий. Твой“ о двадцатипятилетней истории нашего музея-заповедника, видимо, в скором времени уже оформится. Мы еще один раз должны коллегиально собраться, чтобы определиться окончательно. Возможно, она будет открыта уже после 15 мая», — сообщила Зиля Валеева.

Также собеседница агентства подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию, что юбилей музея-заповедника «Казанский Кремль» будет объединен с празднованием круглых дат со дня основания Болгарского музея-заповедника (отметит 50-летие) и Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (отметит 30-летие создания). Кроме того, напомнила Валеева, в 2019 году исполняется 10 лет со дня создания музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Одним из аргументов для объединения юбилейных мероприятий стал, по словам Валеевой, комплексный подход к событиям Министерства культуры РТ.

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