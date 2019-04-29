Татар-информ

29 апреля 2019, 12:15

Экономика и финансы

Банк «Аверс» подвел итоги 2018 года

Экономика и финансы

Банк «Аверс» подвел итоги 2018 года

По итогам 2018 года активы Банка достигли 138,6 млрд рублей.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось очередное Общее собрание участников ООО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Участники Банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и избрали Совет директоров.

По итогам 2018 года активы Банка достигли 138,6 млрд рублей. По данным информационного агентства banki.ru на 1 января 2019 года, Банк «Аверс» занимает 39-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в Республике Татарстан.

В отчетном году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности бизнеса. Надежность Банка «Аверс» была подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. По итогам 2018 года Банк «Аверс» вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв 1-е место среди банков Татарстана.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.


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