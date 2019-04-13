Слова «апостол», «пьеса» и «пессимистический» вызвали сложности у участников «Тотального диктанта»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Самым сложным для татарстанцев в «Тотальном диктанте» оказалось слово «апостол» — его писали с удвоенными согласными. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в Республике Татарстан, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«Нужно отметить, что наибольшие сложности вызвало такое слово, как „апостол“. Оно было написано во многих вариантах — и с первой буквой „о“, и с последними двумя „л“, и даже с двумя „п“. Словом, вариантов было очень много», — поделилась спикер.

Трудности в написании вызвало и слово «пессимистический» — в нем татарстанцы путали расположение букв «е» и «и». Слово «пьеса» участники диктанта часто писали с двумя буквами «с». «Ничего не изменилось, прошло уже 20, 30, 40 лет, а слово „пьеса“ так и тяготеют многие писать с двумя буквами „с“. Уже такая, знаете, традиционная классическая ошибка», — прокомментировала Александровская.

Она также добавила, что в 2019 году в работах стало меньше пунктуационных ошибок. Однако традиционно некоторые участники не выделяют вводные слова запятыми, либо вместо них отмечают другие слова в предложении.

«Что касается смешных ошибок, кто-то по-своему услышал, когда было сказано „человек — это звучит гордо“, кто-то написал „человек — это звучит город“. В целом, нелепостей было немного, что хорошо», — заключила Ирина Александровская.

Председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в РТ отметила, что в 2019 году татарстанцы писали текст известного литературоведа Павла Басинского. Он исследует творчество Льва Толстого и Максим Горького. Текст Басинский создал по пьесе «На дне».

В 2019 году «Тотальный диктант» прошел в 81 стране мира, в международной акции приняли участие 236 тыс. участников. Впервые в Татарстане диктант написали все 43 муниципальные образования РТ.

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