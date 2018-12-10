Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» покинуло шесть игроков

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Казанский клуб по хоккею с мячом «Динамо» в межсезонье покинуло шесть игроков: Егор Егорычев, Дмитрий Вахрушев, Алексей Воробьев, Максим Матвеев, Леонид Бедарев и Денис Слаутин.

«У кого-то возраст, у кого-то еще что-то. Тут вопрос к главному тренеру, почему игрок не подходит под его модель. Это его прерогатива. А что касается новых игроков, которые должны прийти им на замену, то преждевременно об этом говорить не стоит. Как только придет бюджет, так и будем думать», — объяснил причины ухода игроков директор клуба Валерий Носов.

По ходу сезона Егорычев отметился тремя мячами в ворота соперников, Воробьев — пятью, Слаутин — четырьмя, Вахрушев, Бедарев и Матвеев не отличились ни разу.

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