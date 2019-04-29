Татарстанская дзюдоистка стала бронзовым призером Кубка Европы среди кадетов в Берлине

(Казань, 29 апреля, Татар-информ, Дмитрий Киселев). Воспитанница казанской ДЮСШ единоборств «Ак Барс», дзюдоистка Александра Загирова стала бронзовым призером Кубка Европы среди кадетов в Берлине.

На татами Александра провела четыре схватки со спортсменками из Германии, Латвии, Бразилии и Франции. В полуфинальном поединке Александра проиграла с оценкой «иппон» бразильской дзюдоистке Анне Сантос и в схватке за бронзу встретилась с француженкой Доньей Насер.

Практически в начале раунда девушка сделала бросок на «ваза-ари», а за полторы минуты до конца времени завершила поединок броском на «иппон».

В соревнованиях приняли участие свыше 500 дзюдоистов из России, Голландии, Бразилии, Франции, Германии и других стран.

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