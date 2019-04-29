(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Серия матчей за третье место женской волейбольной Суперлиги между «Уралочкой» из Свердловской области и «Динамо-Казанью» переехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург из-за плохих погодных условий.

«Урал завалило снегом, и температуры минусовые. Поэтому оба матча пройдут в Екатеринбурге. 30 апреля команды сыграют в 17:00, 1 мая — в 16:00», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Первые два матча серии состоялись в Казани: 25 апреля «Уралочка» переиграла подопечных Ришата Гилязутдинова со счетом 0:3, во второй же встрече «Динамо-Казань» взяло реванш и победило со счетом 3:1. Так как счет в серии до трех побед равный — 1:1, если после четырех игр счет в серии будет 2:2, то 5 мая в Казани пройдет решающий, пятый поединок.

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