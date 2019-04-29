Казанцев призвали прибраться на кладбищах до Родительского дня

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Казани начали приводить в порядок городские кладбища. В преддверии Родительского дня, который в этом году приходится на 7 мая, подготовили коммунальную технику и закупили 40 тыс. мусорных мешков. Их будут выдавать на 10 основных кладбищах родственникам усопших, которые придут убраться на могилах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

Он подчеркнул, что обычно с кладбищ вывозится 2 тыс. кубометров мусора, этот объем увеличивается в религиозные праздники — в мае 2017 года было вывезено 4,9 тыс. кубометров мусора, а в 2018-м — 6,6 тыс. кубометров мусора.

«Призываю посетителей навести порядок на могилах близких до Родительского дня и приносить с собой мешки, доносить мусор до контейнеров и не оставлять их в труднодоступных местах или на заброшенных могилах», — заявил Ишкин.

Он также напомнил, что не следует поджигать мусор. По его словам, в это воскресенье на одном из городских кладбищ посетитель поджег контейнер с мусором. Благодаря действиям пожарных огонь быстро потушили, а нарушителя задержали.

Родительский день, или Радоница — день поминовения усопших, который в православной церкви приходится на девятый день после Пасхи.

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