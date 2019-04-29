Александровская: число отличников «Тотального диктанта» в РТ постоянно растет

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане выросло число отличников «Тотального диктанта» — с 7% до 7,2%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в Республике Татарстан, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«Число отличников несколько подросло в республике — в прошлом году это было 7%, в этом году — 7,2%. Это неплохой результат, в среднем по стране он выдерживается в этих же параметрах. И, хотя мы и не озвучиваем число неудовлетворительных работ, я могу ответственно сказать, что число неудовлетворительных работ значительно уменьшилось», — отметила спикер.

Она также добавила, что главная задача, которая стоит перед организаторами диктанта — совершенствование грамотности населения.

«Все помнят о том, что акция добровольная, поэтому у нас нет цели — заниматься мониторингом и диагностикой, как во время итоговой аттестации выпускников школ. Главная задача — чтобы людям было интересно совершенствовать свою грамотность, понимая что востребованный сотрудник это тот, кто грамотно изъясняется как письменно, так и устно. Главная задача, чтобы люди не боялись, переступили свои комплексы, пришли и написали диктант. Чтобы они сверили свои реальные возможности, свои способности», — подчеркнула Александровская.

Кроме того, она рассказала, что сейчас оргкомитет определяет формат торжественного мероприятия для татарстанских отличников «Тотального диктанта».

«В прошлом году в торжественной обстановке в Кабинете министров вице-премьер Лейла Фазлеева встречала вместе с Гузель Яхиной (российская писательница, автор текста ТД 2018 года, — прим. ТИ) и Ольгой Ребковец (директор фонда „Тотальный диктант“, — прим. ТИ) и отличников, и руководителей площадок, и волонтеров, и социальных партнеров, и дикторов. Все они были отмечены — лучшие из лучших. Затем они были приглашены в театр оперы и балета, где было торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, дню рождения Александра Сергеевича Пушкина», — заключила председатель республиканского экспертного совета, добавив, что в 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения писателя. По ее мнению, концерт обещает быть особенно торжественным. Она также отметила, что ежегодно отличникам и активистам акции вручают книги автора диктанта.

В 2019 году «Тотальный диктант» прошел в 81 стране мира, в международной акции приняли участие 236 тыс. участников. Впервые в Татарстане диктант написали все 43 муниципальные образования РТ.

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