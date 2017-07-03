Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился секретом сохранения мотивации при плотном графике

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Олимпийский чемпион и амбассадор компании Herbalife Nutrition в России Алексей Ягудин побывал в столице Татарстана в рамках юбилейного тура заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха.

Ледовое шоу проводится несколько раз в течение недели, но каждый раз — в новом городе страны.

В интервью для программы «Вести Татарстан» Ягудин рассказал, как он сохраняет мотивацию при сильно загруженном гастрольном графике и также о том, что его привлекает в сотрудничестве с брендом-экспертом в области сбалансированного питания.