«Учителя года России-2019» выберут в октябре в Москве

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Победителя заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» назовут 4 октября. Подведение итогов и торжественная церемония закрытия конкурса состоятся в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает Минобрнауки РТ.

«Третий очный тур проведут в Москве 3 октября. По его результатам будет определен победитель, а уже 4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса “Учитель года России” в 2019 году», – говорится в сообщении министерства.

Открытие заключительного этапа Всероссийского конкурса запланировано на 22 сентября. В первом очном туре, который пройдет с 23 по 28 сентября, определят 15 лауреатов конкурса. Во втором туре 29 – 30 сентября выберут пятерых призеров.

Татарстан в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» представит преподаватель биологии казанского лицея-интерната № 2 Наиль Мирсаитов. Именно он стал победителем конкурса профессионального мастерства «Учитель года Татарстана-2019».

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