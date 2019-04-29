(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Жителя Камско-Устьинского района осудили за неуплату полумиллиона рублей алиментов, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Суд установил, что алиментщик уклонялся от уплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери с 2013 года. В итоге его задолженность превысила 520 тысяч рублей», – уточнила Соколова.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности и назначали 80 часов обязательных работ за аналогичное преступление. Теперь же 58-летний татарстанец отправится на исправительные работы на целый год.

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