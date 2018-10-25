Число иностранных участников «Тотального диктанта» в Татарстане увеличилось в 2,5 раза

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане «Тотальный диктант» написали 349 иностранцев — в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал координатор международной акции в РТ Вячеслав Шаталов.

«349 участников — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель, на мой взгляд», — подчеркнул он.

Шаталов также добавил, что в сравнении с минувшим годом в республике было организовано 4 площадки для акции TruD — «Тотального диктанта» для иностранцев.

«В прошлом году у нас было 2 площадки TruD на базе Дома дружбы народов и Казанского федерального университета. В этом году мы расширили количество площадок. Прибавилось две — это Казанский государственный медицинский университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет. И по республике — Елабужский филиал КФУ тоже организовал площадку тотального русского диктанта», — заключил Шаталов.

«Тотальный диктант» написали 13 апреля в 81 стране мира. Участниками акции в Татарстане впервые стали все 43 муниципальные образования. Самому возрастному участнику акции в РТ — 82 года, а самому юному — 8 лет. Автором текста для ТД стал писатель, литературовед и член Союза российских писателей Павел Басинский.

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