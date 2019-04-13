Татар-информ

29 апреля 2019, 11:38

Общество

Самым возрастным участником «Тотального диктанта» в Татарстане стал 82-летний мужчина

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Общество

Самым возрастным участником «Тотального диктанта» в Татарстане стал 82-летний мужчина

Фото: архив/Владимир Васильев, Султан Исхаков

Участие в акции в 2019 году приняли 6005 татарстанцев из 43 муниципальных образований республики.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Самому молодому участнику из Татарстана, который принимал участие в акции «Тотальный диктант», 8 лет, а самому возрастному — 82 года. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал координатор международной акции в РТ Вячеслав Шаталов.

«8-летний участник принимал участие на площадке гимназии № 179 в Казани, и 82-летний участник [писал „Тотальный диктант“] на площадке „Казанская ярмарка“», — прокомментировал спикер.

В свою очередь, председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в Республике Татарстан, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская добавила, что средний возраст участников акции в 2019 году составил 28 лет.

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«Нас радует, что средний возраст участников молодеет. Если в начале это были люди опытные в жизненном плане, то сейчас средний возраст участников — 28 лет. Это говорит о том, что молодежи это нравится, что для молодежи это актуально, быть грамотным — это модно, как говорят организаторы „Тотального диктанта“. Этот лозунг всем давно знаком и известен», — заключила Александровская.

Напомним, «Тотальный диктант» написали 13 апреля в 81 стране мира. Участниками акции в Татарстане впервые стали все 43 муниципальные образования. Автором текста для ТД стал писатель, литературовед и член Союза российских писателей Павел Басинский. 

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