Росреестр Татарстана проведет «горячую линию» по банкротству

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «горячую линию» по вопросам банкротства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«30 апреля с 8 до 12 часов Управление Росреестра по РТ проведет в Казани „Горячую телефонную линию“ по вопросам, связанным с процедурой банкротства юридических и физических лиц», — отметили в пресс-службе.

На вопросы ответит начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РТ Гулия Елесина.

Телефон «горячей линии»: (843) 255-25-71.

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