ТОСЭР «Набережные Челны» снизили пороговые требования по объему инвестиций до 20 млн рублей

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ»). ТОСЭР «Набережные Челны» снизили требования для резидентов по объему инвестиций. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Эльдар Тимергалиев в Instagram по итогам заседания правительственной комиссии под руководством заместителя министра экономики РФ Вадима Живулина.

Теперь для вступления в ТОСЭР необходим объем капитальных вложений в размере 20 млн рублей. Ранее эта сумма составляла 50 млн рублей.

Кроме того, особые финансовые условия созданы для будущих резидентов, ведущих деятельность в IT-сфере. ИТ-компании смогут стать резидентами ТОСЭР, инвестировав в бизнес 2,5 млн рублей. При этом они должны создать не менее десяти рабочих мест. Ранее обязательное количество составляло 30 мест без учета специфики заявленного проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пороговые показатели новых татарстанских ТОСЭР гораздо ниже, чем у Челнов. Так, в Чистополе от резидента требуется вложить за весь период деятельности 2,5 млн рублей, в Зеленодольске – 10 млн, в Нижнекамске – 15 млн рублей.

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