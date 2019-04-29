Татар-информ

29 апреля 2019, 13:10

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 30 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019».

В мероприятии примут участие министр спорта РТ Владимир Леонов, директор Казанского марафона 2019 и серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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