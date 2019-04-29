В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 30 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019».
В мероприятии примут участие министр спорта РТ Владимир Леонов, директор Казанского марафона 2019 и серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru