В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о молодежном сборе «СОЮЗ — 2019 — Наследники Победы»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 30 апреля, в 10.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная ХVI Всероссийскому молодежному образовательному сбору военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ — 2019 — Наследники Победы».

В мероприятии примут участие председатель оргкомитета Сбора, Герой России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов, директор Государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот"» Дмитрий Литвинов, координатор Сбора «Союз — Наследники Победы» Олег Баканач, представитель международной судейской коллегии Виталий Восканян, заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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