Переселение 450 соотечественников в Татарстан обойдется в 9 млн рублей

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Кабмин РТ утвердил республиканскую программу добровольного переселения соотечественников в республику до 2021 года. На ее реализацию будет выделено более 9 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан „Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 — 2021 годы“», — говорится в документе.

Каждый год, начиная с 2019-го, на реализацию программы будет выделяться по 3 млн 17 тыс. 600 рублей. Общий объем финансирования составит 9,1 млн рублей, из которых 3,8 млн будет выделено из бюджета Республики Татарстан и 5,3 млн — из федерального бюджета. Отмечается, что объемы финансирования могут ежегодно уточняться.

Всего до 2021 года в Татарстан планируется привлечь 450 соотечественников — 150 участников программы и 300 членов их семей. Программа предусматривает переселение квалифицированных кадров, в том числе специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ согласовало программу РТ по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

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