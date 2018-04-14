Участниками «Тотального диктанта» в 2019 году впервые стали все муниципальные образования РТ

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Число участников «Тотального диктанта» в Татарстане выросло на 2 тыс. человек в сравнении с 2018 годом — впервые в акции приняли участие все 43 муниципальных образования республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в Республике Татарстан, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«У нас в республике впервые все муниципальные районы без исключения приняли участие в акции "Тотальный диктант". 91 площадка была открыта в республике Татарстан, из них 27 в Казани. Мы довольны результатами, потому что, если в прошлом году число участников было 4001 человек, то в этом году — 6005 участников. Это очень большой прирост. Мы надеемся, что в следующем году участников будет еще больше», — отметила спикер.

Она также добавила, что число участников по России в целом выросло на 9 тыс. человек, а в республике — на 2 тысячи. «Из 9 тыс. прироста 2 тыс. дал Татарстан. Мы этим очень гордимся», — заключила Александровская.

«Тотальный диктант» прошел 13 апреля в 81 стране мира. Автором текста для акции стал писатель, литературовед и член Союза российских писателей Павел Басинский.

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