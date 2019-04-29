Артур Шипилов

29 апреля 2019, 11:05

Спорт

Футбольный клуб «Нефтехимик» перед татарстанским дерби заручился поддержкой Сергея Жукова

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Спорт

Футбольный клуб «Нефтехимик» перед татарстанским дерби заручился поддержкой Сергея Жукова

«КАМАЗ» обратился за помощью к Тимати.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Татарстанские футбольные клубы «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны) устроили звездную перестрелку в своих социальных сетях перед матчем 21 тура ПФЛ.

«Слышали, что наши соседи усилились нападающим „Ак Барса“ Артемом Лукояновым. Поэтому мы обратились к Сергею Жукову, дабы не спугнуть удачу. Ведь выходить в Лучшую Лигу Мира под „Руки Вверх“ вдвойне приятно», — подкололи набережночелнинцев нижнекамцы.

Ответ «КАМАЗа» не заставил себя долго ждать: «Видели, что наши соседи готовы выходить в ФНЛ под песни легендарного Сергея Жукова. Ностальгия — это, конечно, хорошо, но в Лучшей Лиге Мира нужны будут ресурсы помоложе. Вместе с Тимати бросаемся в погоню за ФК „Нефтехимик“».

«Следите за обновлениями в соцсетях, в скором времени возможно подключение и других звезд. Рассказывать о них пока нельзя, иначе потом это не вызовет резонанс», — поделились в пресс-службе «КАМАЗа».

Встреча состоялась в Казани 28 апреля, в которой сильнее оказался «Нефтехимик» — 1:0.

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