Татарстанские бойцы ММА в серии «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9» разгромили сборную Китая

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 27 апреля в казанском гостиничном комплексе «Корстон» состоялся Международный профессиональный турнир по ММА «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9». Программа турнира включила в себя матчевую встречу бойцов Татарстана и китайских спортсменов, представляющих профессиональную лигу WLF.

В первом бою матчевой встречи китайский боец Йе Йонгу в упорной борьбе выиграл поединок у представителя казанской школы смешанных единоборств Ниджата Иманова и вывел сборную Китая вперед.

В следующем противостоянии боец из Зеленодольска Тимур Доронин, уже во втором раунде, техническим нокаутом победил Донгбаджагси и восстановил паритет в счете.

Третий бой снова вывел китайскую сборную вперед. Жанг Жиа Кайю в практически равном бою, по решению судей, взял верх над Сергеем Яковлевым.

Но уже в следующем поединке казанский боец Валид Рашидов досрочно выиграл схватку у Мусу Ньюртьебьеке и сравнял счет встречи.

В пятом бою татарско-китайского противостояния Вадим Синицын уверенно, в первом раунде, отправил Бахетихана Ньюртьебьека в технический нокаут и впервые за время встречи вывел сборную Татарстана вперед. А Ленар Сулейманов, который буквально вырвал победу у Ма Хао Бина, удвоил преимущество Татарстана в серии.

Завершением матчевой встречи «Китай против Татарстана» стал главный бой вечера между неоднократным чемпионом Республики Татарстан по ММА Русланом Хисамутдиновым и чемпионом и обладателем пояса WLF Лу Дженхонгом. Хисамутдинов победил в этом противостоянии и утвердил окончательный счет серии 5:2 в пользу сборной Татарстана.

Еще одним ярким событием вечера профессиональных поединков стал супер-бой за звание и пояс чемпиона мира по версии GPRO, в котором легендарный российский кик-боксер и тайский боксер Хаял Джаниев одержал уверенную победу над белорусским спортсменом, бронзовым призером чемпионата Европы по версии WAKO Русланом Мамуто и «забрал» чемпионский пояс, оставив его в России.

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