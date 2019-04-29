Татар-информ

29 апреля 2019, 23:43

Культура

Жители Санкт-Петербурга преодолели «Тукай-квест» на татарском языке

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Культура

Жители Санкт-Петербурга преодолели «Тукай-квест» на татарском языке

Фото: представительство РТ в Санкт-Петербурге

Участники получали видеовопросы, собирали пазлы портретов и угадывали знаменитых людей, решали исторические задачи и расшифровывали арабицу.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге состоялся литературно-познавательный проект «Тукай-квест», посвященный дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает Постоянное представительство РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие более 30 человек, которые были распределены по четырем командам. Каждая команда стартовала от своей начальной станции. На старте все команды одновременно получили в социальных сетях свои первые задания и начали прохождение игры. Задания включали в себя вопросы, связанные с историей татар Санкт-Петербурга, ребусы, кроссворды и творческие задания. Все задания были на татарском языке.

Участники получали видеовопросы, собирали пазлы портретов и угадывали знаменитых людей, решали исторические задачи и расшифровывали арабицу.

По итогам «Тукай-квеста» все четыре команды успешно решили поставленные задачи и добрались до финальной точки сбора команд – Образовательно-культурного центра института имени Каюма Насыйри при Постпредстве РТ.

Участники игры отметили, что прохождение квеста было увлекательным, и в процессе игры многие подчерпнули для себя интересные новые факты. Все команды получили памятные подарки и сувениры.

 

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