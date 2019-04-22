Новый памятник в Парке Победы будет в виде наковальни с мечом и колосьями

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Стали известны подробности внешнего облика нового памятника труженикам тыла в Парке Победы. Монумент предстанет перед зрителями уже 9 мая в виде кургана с наковальней, мечом и колосьями. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Он представляет собой архитектурно-планировочное решение в виде кургана. Сам памятник — это наковальня с мечом и колосьями пшеницы. Это символизирует, что труженики тыла ковали победу на полях, поставляли на фронт хлеб, обмундирование и занимались ремонтом военной техники. Есть соответствующие цифры, которые показывают значимость их вклада в победу», — сообщил журналистам Абзалов.

Он добавил, что монумент будет установлен рядом с экспозицией боевой техники парка.

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