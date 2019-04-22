Ко Дню Победы в столице РТ откроют два новых памятника и Аллею славы

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). В преддверии Дня Победы в Казани откроются сразу два новых памятника и обновленная Аллея славы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, уже 4 мая в жилом комплексе «Танкодром» пройдет открытие памятника, посвященного пограничникам Татарстана. Другой монумент, расположенный в Парке Победы, презентуют казанцам в день праздника.

«На территории парка состоится торжественное открытие памятника труженикам тыла и труда, автором которого стал казанский скульптур Махмут Гасимов», — сообщил Абзалов.

В заключение он добавил, что за день до главных торжеств в поселке Юдино откроется обновленная Аллея Славы в честь железнодорожников, павших во время войны.

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