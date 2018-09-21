Татар-информ

29 апреля 2019, 08:52

Спорт

ВК «Синтез» в серии пенальти уступил волгоградскому «Спартаку»

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Спорт

ВК «Синтез» в серии пенальти уступил волгоградскому «Спартаку»

Фото: архив/Михаил Захаров

Первый матч полуфинальной серии чемпионата России завершился поражением команды из столицы Татарстана.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В первом матче полуфинальной серии чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» у себя дома уступил волгоградскому «Спартаку». Исход встречи решила серия пенальти, сообщает пресс-служба команды.

И в первом, и во втором тайме гости опережали хозяев и ушли на большой перерыв с преимуществом в три мяча, 1:4. После перерыва казанцы в попытке отыграться пошли вперед и к началу четвертого периода сократили отставание до одного гола, а потом сравняли счет – 6:6.

Не один раз выручал казанцев вратарь Антон Антонов. За четыре минуты до конца основного времени Лев Магомаев даже вывел «Синтез» вперед, но «Спартак» сравнял счет. Затем та же ситуация повторилась после гола Артема Одинцова. Основное время завершилось вничью – 8:8.

Серия пенальти принесла победу гостям, итоговый счет встречи – 10:12. Теперь серия переезжает в Волгоград, где и продолжится до двух побед одной из команд. Следующая игра состоится 4 мая.

«Синтез» (Казань) – «Спартак» (Волгоград) – 10:12 (0:2, 1:2, 3:2, 4:2, пенальти 2:4). 

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