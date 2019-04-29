В России создадут единую базу злостных нарушителей ПДД

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД намерена создать единую базу злостных нарушителей Правил дорожного движения, которые получили десятки штрафов в год или были лишены водительских прав. Об этом рассказал начальник Управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, пишет газета «Известия».

В электронную базу предполагается включать сведения обо всех нарушителях – как россиянах, так и иностранцах. С ее помощью, в частности, компании смогут проверять соискателей на случаи лишения прав или получения большого количества штрафов.

Для таких людей планируется ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок. «Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», – подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, МВД собирается обязать иностранцев с видом на жительство и россиян с правами других государств пересдавать экзамены для получения российских документов. Отечественные права будут необходимы, если срок пребывания в стране превышает 180 дней.

Чтобы исключить возможность получения водительских прав людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, ГИБДД рассчитывает организовать получение информации напрямую от Минздрава РФ, добавил полковник Мишуров.

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