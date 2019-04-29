Исследователи узнали о неожиданной опасности хлеба

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Используемая при изготовлении различных хлебобулочных изделий добавка – пропионат (соединение пропионовой кислоты) оказалось способно вызывать гормональные нарушения, увеличивающие риск развития ожирения и диабета.
К соответствующему выводу пришла группа ученых из разных стран, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на портале Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.
Проведенный исследователями эксперимент состоял из двух частей. В ходе первой пропионовая кислота вводилась в организм мышей. У грызунов выросла активность симпатической нервной системы, что, соответственно, привело к повышенной выработке глюкагона, норадреналина и белка-переносчика жирных кислот FABP4. В результате у грызунов развилась гипергликемия, характерная для сахарного диабета.
Во время второй части эксперимента семерым здоровым добровольцам добавляли в еду один грамм пропионата, а еще семерым – плацебо. У людей пропионат также увеличил выработку гормонов, способствующих ожирению и диабету.
Как правило, соединение пропионовой кислоты добавляют в тесто при изготовлении хлебобулочных изделий, чтобы предотвратить образование плесени.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили идеальный завтрак для диабетиков.