Татар-информ

29 апреля 2019, 06:58

Здоровье и средаНаука и образование

Исследователи узнали о неожиданной опасности хлеба

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Здоровье и средаНаука и образование

Исследователи узнали о неожиданной опасности хлеба

Вредной оказалась добавка, препятствующая образованию плесени на хлебе.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Используемая при изготовлении различных хлебобулочных изделий добавка – пропионат (соединение пропионовой кислоты) оказалось способно вызывать гормональные нарушения, увеличивающие риск развития ожирения и диабета.

К соответствующему выводу пришла группа ученых из разных стран, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на портале Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.

Проведенный исследователями эксперимент состоял из двух частей. В ходе первой пропионовая кислота вводилась в организм мышей. У грызунов выросла активность симпатической нервной системы, что, соответственно, привело к повышенной выработке глюкагона, норадреналина и белка-переносчика жирных кислот FABP4. В результате у грызунов развилась гипергликемия, характерная для сахарного диабета.

Во время второй части эксперимента семерым здоровым добровольцам добавляли в еду один грамм пропионата, а еще семерым – плацебо. У людей пропионат также увеличил выработку гормонов, способствующих ожирению и диабету. 

Как правило, соединение пропионовой кислоты добавляют в тесто при изготовлении хлебобулочных изделий, чтобы предотвратить образование плесени.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили идеальный завтрак для диабетиков.

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