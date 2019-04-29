Татар-информ

29 апреля 2019, 06:40

Спорт

Победителями фестиваля по брейкингу Combonation стали би-бои из Казани, Германии и Нидерландов

Рекомендуем

Спорт

Победителями фестиваля по брейкингу Combonation стали би-бои из Казани, Германии и Нидерландов

Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту прошел в столице Татарстана уже в 11-й раз.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани завершился 11-й международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation. Его победителями стали танцоры из Казани, Ижевска, Германии и Нидерландов.

Отбор на фестиваль проходил 27 апреля в молодежном центре «Ак Барс». В КРК «Корстон» же 28 апреля прошли финальные поединки би-боев и би-герл.

В отборе на номинацию Breaking 1×1 участвовали более 200 би-боев из разных уголков мира. Победителем стал Назип Минникаев – би-бой Zip Rock. Девушки соревновались в номинации B-girl 1×1, победительницей стала би-герл Кастет из Краснодара.

В номинации Trickonomerty 1×1, где ребятам необходимо было выполнять силовые элементы и их связки, победил би-бой Tawfiq из Нидерландов. «Здесь крутая атмосфера, получил сильный заряд энергии и благодарен би-бою Can и Combonation», – заметил он.

В номинации Powermove 1×1, где участники соревновались в переходе из одного акробатического элемента в другой на высокой скорости, первое место занял би-бой Muha из Ижевска.

Одна из самых известных номинаций фестиваля Combonation – это Style Novators 2×2. В ней танцоры показывают свой уникальный стиль и эксперименты в форме и подаче танца. Кубок в этой номинации забрала команда из двух би-боев – это David из Германии и Park из Южной Кореи. «Я рад, что выиграл, потому что сегодня выложился и поделился со всеми своим персональным стилем и энергией», – сказал David.

В номинации X Jump, где нужно было показать как можно больше вариаций прыжков на одной руке. победил би-бой Beetle из Калининграда. Также би-бои соревновались в кручении на голове — Headspin. Здесь лучшим стал би-бой Zoom из Ижевска.

Победителями в номинации Kids Powermove 1×1 для юношей до 16 лет стали би-бой Dickiy и би-бой Pauk, приехавшие из Ижевска. Молодое поколение би-боев в возрасте до десяти лет сражались в номинации Baby pro, верх взял Малыш Ник – опять-таки из Ижевска.

Лучшим в граффити оказался Таур из Екатеринбурга, а в стрит-арте – Svet из Санкт-Петербурга.

Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation является ежегодным и проводится в Казани уже в 11-й раз. В этом году на него собрались участники не только из разных регионов России, но и из Казахстана, Германии, Нидерландов, Японии и Индии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дамир Фаттахов о Combonation: Здесь нет проигравших, все, кто сегодня здесь, — победители
Новости дня
07:14
Участники экологического квеста в Шильнинском лесу собрали 60 мешков мусора

По итогам акции лучшие «санитары Шильнинского леса» получили почетные грамоты.

06:58
Исследователи узнали о неожиданной опасности хлеба
06:40
Победителями фестиваля по брейкингу Combonation стали би-бои из Казани, Германии и Нидерландов

Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту прошел в столице Татарстана уже в 11-й раз.

06:22
Эдуард Николаев стал вторым в абсолютном зачете и лучшим в грузовом на ралли «Золото Кагана-2019»

Первое место в категории SSV показал еще один экипаж из Автограда – Игорь Чагин и Иван Безденежных на багги.

06:12
Альметьевский молочный комбинат восстановил линию производства молока и кисломолочной продукции

Планируется, что молочный комбинат будет перерабатывать более 200 тонн молока в сутки.

05:02
В Нижнекамске отобрали претендентов на звание лучшего учителя республики

В 2018 году два учителя из Татарстана стали победителями – правительство РФ вручило победителям премии по 200 тысяч рублей.

04:21
На телешоу «Дом-2» пришла девушка из Чистополя

Алина Галимова представилась известной татарской певицей.

03:34
Верхнеуслонские школьники завоевали победу на всероссийском конкурсе «Начинающий фермер»

Команда Матюшинской школы завоевала победу в номинации «Инновационные проекты».

02:26
Пожилая пара из Черемшанского дома-интерната для престарелых узаконила свои отношения

Валерий Денисов родился в Новошешминске в 1949 году и проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов три года.

01:49
На очистку берегов Волги в Спасском районе вышли ветераны военной службы и «Юнармия»

По итогам уборки на полигон ТБО было вывезено более 30 кубических метров мусора.

00:01
Ветеранам войны Кайбицкого района вручили подарки Президента РТ

На сегодняшний день в Кайбицком районе проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, один житель блокадного Ленинграда.

28.04 23:12
Чистопольцы высадили на набережной Камы молодые березы и сосны

В акции приняли участие более ста чистопольцев – работники администрации, бюджетных организаций, сотрудники МЧС и другие.

28.04 22:29
В музее Галии Кайбицкой поэту Габдулле Тукаю посвятили литературный праздник

Гости праздника слушали запись песен «Бэйрэм буген» (Сегодня праздник) на стихи Габдуллы Тукая в исполнении Галии Кайбицкой, «Пар ат» («Упряжка»).

28.04 21:50
Российские синхронисты победили в дабл-миксте на этапе Мировой серии
28.04 21:36
В Альметьевске чествовали ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

В настоящее время в Альметьевском районе проживают 124 участника ликвидации катастрофы.

28.04 21:18
Российский пловец выиграл 50-метровку на спине на этапе Серии чемпионов в Китае
28.04 21:00
В поселок Алексеевское доставлен Благодатный огонь

В Алексеевское Благодатный огонь доставил благочинный Алексеевского округа, протоиерей Павел Чурашов.

28.04 20:58
Рустам Минниханов стал почетным гостем Дня ахалтекинского коня в Туркменистане

Президент Татарстана в своем Instagram показал жеребенка ахалтекинской породы.

28.04 20:46
Опрос: Туристы считают «Мону Лизу» самой разочаровывающей достопримечательностью Европы
28.04 20:20
Казань в шестой раз принимает всероссийский сбор «Союз 2019 — Наследники Победы»

Мероприятие собрало 41 команду со всей России.

28.04 20:14
Российские гимнастки взяли «золото» в упражнениях с мячами на этапе Кубка мира
28.04 19:52
Диетолог назвала суточную порцию пасхального кулича
28.04 19:20
Медведев поручил Минстрою РФ вместе с Миннихановым проработать меры повышения спроса на новое жилье

Премьер-министр РФ поручил простимулировать интерес к строящемуся жилью при помощи снижения ставки ипотечных кредитов.

28.04 18:48
Дамир Фаттахов о Combonation: Здесь нет проигравших, все, кто сегодня здесь, — победители

На фестивале по брейкингу и стрит-арту Combonation выступил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

28.04 18:16
Внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска принял первых туристов после 10 лет реставрации

Служители монастыря предоставили посетителям доступ на предалтарное пространство, откуда открывается лучший обзор на уникальные фрески XVI века.

События