Победителями фестиваля по брейкингу Combonation стали би-бои из Казани, Германии и Нидерландов

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани завершился 11-й международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation. Его победителями стали танцоры из Казани, Ижевска, Германии и Нидерландов.

Отбор на фестиваль проходил 27 апреля в молодежном центре «Ак Барс». В КРК «Корстон» же 28 апреля прошли финальные поединки би-боев и би-герл.

В отборе на номинацию Breaking 1×1 участвовали более 200 би-боев из разных уголков мира. Победителем стал Назип Минникаев – би-бой Zip Rock. Девушки соревновались в номинации B-girl 1×1, победительницей стала би-герл Кастет из Краснодара.

В номинации Trickonomerty 1×1, где ребятам необходимо было выполнять силовые элементы и их связки, победил би-бой Tawfiq из Нидерландов. «Здесь крутая атмосфера, получил сильный заряд энергии и благодарен би-бою Can и Combonation», – заметил он.

В номинации Powermove 1×1, где участники соревновались в переходе из одного акробатического элемента в другой на высокой скорости, первое место занял би-бой Muha из Ижевска.

Одна из самых известных номинаций фестиваля Combonation – это Style Novators 2×2. В ней танцоры показывают свой уникальный стиль и эксперименты в форме и подаче танца. Кубок в этой номинации забрала команда из двух би-боев – это David из Германии и Park из Южной Кореи. «Я рад, что выиграл, потому что сегодня выложился и поделился со всеми своим персональным стилем и энергией», – сказал David.

В номинации X Jump, где нужно было показать как можно больше вариаций прыжков на одной руке. победил би-бой Beetle из Калининграда. Также би-бои соревновались в кручении на голове — Headspin. Здесь лучшим стал би-бой Zoom из Ижевска.

Победителями в номинации Kids Powermove 1×1 для юношей до 16 лет стали би-бой Dickiy и би-бой Pauk, приехавшие из Ижевска. Молодое поколение би-боев в возрасте до десяти лет сражались в номинации Baby pro, верх взял Малыш Ник – опять-таки из Ижевска.

Лучшим в граффити оказался Таур из Екатеринбурга, а в стрит-арте – Svet из Санкт-Петербурга.

Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation является ежегодным и проводится в Казани уже в 11-й раз. В этом году на него собрались участники не только из разных регионов России, но и из Казахстана, Германии, Нидерландов, Японии и Индии.

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