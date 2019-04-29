Участники экологического квеста в Шильнинском лесу собрали 60 мешков мусора

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах участники экологического квеста собрали 60 мешков мусора в Шильнинском лесу.

Организаторами акции выступили молодежный центр «Орион» по инициативе экодвижения «Мусора. Больше. Нет. Набережные Челны» и ОНФ в РТ при поддержке Прикамского управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Участниками природоохранного мероприятия в Шильнинскому лесу стали десять команд, в состав которых вошли школьники, студенты, работники предприятий и представители экологических общественных формирований Автограда.

Начался экоквест с необычной зарядки под бодрую музыку. Затем отряды разошлись по зонам – каждая команда на своей территории занималась очисткой леса от мусора. Пластик, стекло, бумагу собирали в разные мешки. Параллельно участники делали фотографии для «Лесной галереи» и участвовали во флешмобе «Сохраним Шильнинский лес».

По итогам акции лучшие «санитары Шильнинского леса» получили почетные грамоты.

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