Альметьевский молочный комбинат восстановил линию производства молока и кисломолочной продукции

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Активно продолжается работа по восстановлению производства Альметьевского молочного комбината. На сегодняшний день проделана очень большая работа. Строители отремонтировали кровлю и фасад производственного здания, котельную. Восстановили работу котельной, линию производства питьевого молока, кисломолочной продукции – кефира, катыка, ряженки, сметаны, масла и творога, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



На данный момент ведутся работы по установке нового современного холодильного оборудования, которое работает на фреоновом охладителе, экологически безопасном для городской окружающей среды. В плановом порядке идут пуско-наладочные работы, тестирование оборудования и обучение персонала. На завершающей стадии находятся монтажные работы по запуску участка приемки молока, готовятся к вводу в эксплуатацию складские помещения.



Планируется, что молочный комбинат будет перерабатывать более 200 тонн молока в сутки. На производстве уже трудятся более сорока человек, идет набор профильных специалистов. Учредители делают все возможное для скорейшего ввода его в эксплуатацию.

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