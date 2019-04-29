На телешоу «Дом-2» пришла девушка из Чистополя

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Среди новых участников российского телешоу «Дом-2» оказалась жительница Чистополя Алина Галимова. Она представилась известной татарской певицей, пишут «Чистопольские известия».



Девушка высказала симпатии к Захару Саленко. 24-летняя Алина заявила, что если взять красивую девушку и красивого парня, то получится хорошая пара. По итогам голосования Алина осталась на телепроекте «Дом-2».

В прошлом году Алина Галимова пробовалась в кастинге на шоу «Холостяк» с участием Егора Крида, но по итогам первого дня не вошла в основной состав участниц.



В СМИ пишут, что девушка помогала организовывать концерты певца Элвина Грея в Чистополе и снялась в нескольких его клипах, также работает фотомоделью и стилистом.

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