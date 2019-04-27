В Нижнекамске отобрали претендентов на звание лучшего учителя республики

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе провели общественные слушания. Педагоги, претендующие на республиканскую премию, выступили с публичными презентациями о профессиональных достижениях за последние три года работы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



После этого были определены восемь педагогов, которые представят город в конкурсном отборе лучших учителей Татарстана в 2019 году.



Это ежегодный конкурс, который проводится уже 14 лет. В 2018 году два учителя из Татарстана стали победителями – правительство РФ вручило победителям премии по 200 тысяч рублей.



По итогам слушаний выдвинуты кандидатуры Ольги Полячихиной – учителя физической культуры школы № 10, а также учителя русского языка и литературы Надежды Шандренковой из школы № 31. В список также вошли учителя русского языка и литературы гимназии № 32 Ольга Пузикова и Наталья Клипова, учитель начальных классов гимназии № 2 Раушания Насибуллина и педагог начальных классов Камскополянской школы №2 Татьяна Орел.



По каждой кандидатуре будет сформирован пакет документов с достижениями, эти документы отправят в республиканскую конкурсную комиссию по отбору лучших учителей.

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