Татар-информ

29 апреля 2019, 05:02

Наука и образование

В Нижнекамске отобрали претендентов на звание лучшего учителя республики

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Наука и образование

В Нижнекамске отобрали претендентов на звание лучшего учителя республики

Фото: e-nkama.ru

В 2018 году два учителя из Татарстана стали победителями – правительство РФ вручило победителям премии по 200 тысяч рублей.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе провели общественные слушания. Педагоги, претендующие на республиканскую премию, выступили с публичными презентациями о профессиональных достижениях за последние три года работы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

После этого были определены восемь педагогов, которые представят город в конкурсном отборе лучших учителей Татарстана в 2019 году.

Это ежегодный конкурс, который проводится уже 14 лет. В 2018 году два учителя из Татарстана стали победителями – правительство РФ вручило победителям премии по 200 тысяч рублей.

По итогам слушаний выдвинуты кандидатуры Ольги Полячихиной – учителя физической культуры школы № 10, а также учителя русского языка и литературы Надежды Шандренковой из школы № 31. В список также вошли учителя русского языка и литературы гимназии № 32 Ольга Пузикова и Наталья Клипова, учитель начальных классов гимназии № 2 Раушания Насибуллина и педагог начальных классов Камскополянской школы №2 Татьяна Орел.

По каждой кандидатуре будет сформирован пакет документов с достижениями, эти документы отправят в республиканскую конкурсную комиссию по отбору лучших учителей.

 

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