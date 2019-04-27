Верхнеуслонские школьники завоевали победу на всероссийском конкурсе «Начинающий фермер»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Команда Матюшинской школы Верхнеуслонского района дошла до заключительного этапа VII Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер» и пополнила свою копилку еще одной наградой, пишет «Волжская новь».



Сорок команд молодых аграриев со всей страны собрались в Воронеже на финал игры, организатором которой выступает российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства России.





Матюшинские школьники представили именитому жюри свой бизнес-план «Организация малого учебно-фермерского хозяйства на базе средней школы с агротехнологическим профилем» и продукцию с пришкольного участка.



Учащихся сопровождали руководители – директор школы Ильдус Шарафиев и учитель Галина Гадельшина.





В итоге матюшинцы завоевали победу в номинации «Инновационные проекты». Награждение победителей состоялось в Воронежском аграрном университете имени Петра I.

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