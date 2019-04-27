Татар-информ

29 апреля 2019, 02:26

Общество

Пожилая пара из Черемшанского дома-интерната для престарелых узаконила свои отношения

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Общество

Пожилая пара из Черемшанского дома-интерната для престарелых узаконила свои отношения

Фото: zags.tatarstan.ru

Валерий Денисов родился в Новошешминске в 1949 году и проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов три года.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Проживающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов Черемшанского района Валерий Денисов и Раиса Матросова по всем обычаям, обменявшись кольцами, узаконили свои отношения, сообщает Управление ЗАГС по РТ.

Валерий Денисов родился в Новошешминске в 1949 году и проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов три года. Раиса Ефимовна родом из Верхней Кармалки Черемшанского района, живет в интернате также три года. В мае женщина отпразднует 80-летний юбилей.

В интернате им выделили отдельную комнату, как для мужа и жены.

На днях Отдел ЗАГС Черемшанского района в торжественной обстановке зарегистрировал брак, молодоженам был вручен семейный документ. Счастливую пару поздравила замруководителя исполкома по социальным вопросам Рамзия Долгополова, вручив от имени руководства района подарки.

«В нашем доме-интернате зарегистрировали брак уже пять пар. Сегодняшний день бракосочетания – долгожданное торжество», – рассказал директор учреждения Ильшат Закиров.

Следует отметить, что сегодня в доме-интернате проживают 62 человека. В этом году исполняется 20 лет со дня его открытия.

 

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