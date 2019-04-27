Пожилая пара из Черемшанского дома-интерната для престарелых узаконила свои отношения

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Проживающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов Черемшанского района Валерий Денисов и Раиса Матросова по всем обычаям, обменявшись кольцами, узаконили свои отношения, сообщает Управление ЗАГС по РТ.



Валерий Денисов родился в Новошешминске в 1949 году и проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов три года. Раиса Ефимовна родом из Верхней Кармалки Черемшанского района, живет в интернате также три года. В мае женщина отпразднует 80-летний юбилей.



В интернате им выделили отдельную комнату, как для мужа и жены.



На днях Отдел ЗАГС Черемшанского района в торжественной обстановке зарегистрировал брак, молодоженам был вручен семейный документ. Счастливую пару поздравила замруководителя исполкома по социальным вопросам Рамзия Долгополова, вручив от имени руководства района подарки.



«В нашем доме-интернате зарегистрировали брак уже пять пар. Сегодняшний день бракосочетания – долгожданное торжество», – рассказал директор учреждения Ильшат Закиров.



Следует отметить, что сегодня в доме-интернате проживают 62 человека. В этом году исполняется 20 лет со дня его открытия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.