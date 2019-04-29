Генконсул Турции в Казани предложил включать в туры для татарстанцев поездку к термальным источникам

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган предложил включать в пакетные туры для жителей Татарстана однодневную поездку к термальным источникам. Он сделал это в интервью ИА «Татар-информ».

«Лечебные места сконцентрированы не в одной точке, а по всей Турции: Измир, Бурса, Афьон, Денизли, Памуккале. Было бы здорово, если бы в пакетные туры был заложен хотя бы один день, чтобы люди могли посетить термальные источники для ознакомления. Кроме того, зимой лечение продолжается», – отметил господин Доган.

Дипломат добавил, что термальный туризм очень распространен у него на родине, но далеко не все жители Татарстана о нем знают. Он также указал на хорошие возможности для медицинского туризма в республике и России в целом.

Памуккале – термальные источники, известные с античных времен. Находящиеся на вулканическом плато, они сформировали каскад террасных ванн. Температура в некоторых источниках достигает 40 градусов тепла. Памуккале находится в 20 км от города Денизли и в 200 км от популярного турецкого курорта Мармарис.

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