В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о наступлении Священного месяца Рамадан

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 29 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по случаю наступления Священного месяца Рамадан.

В мероприятии примут участие главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев, заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, член Совета улемов ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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