В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об итогах акции «Тотальный диктант»

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 29 апреля, в 10.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная итогам акции «Тотальный диктант».

В мероприятии примут участие председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции ТД в Республике Татарстан, член Общественной палаты РТ, зампредседателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская, координатор международной акции в Республике Татарстан Вячеслав Шаталов, председатель городской экспертной комиссии акции в РТ, профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики ИФМК КФУ Ирина Ерофеева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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