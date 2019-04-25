Татар-информ

29 апреля 2019, 01:49

Здоровье и среда

На очистку берегов Волги в Спасском районе вышли ветераны военной службы и «Юнармия»

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Здоровье и среда

На очистку берегов Волги в Спасском районе вышли ветераны военной службы и «Юнармия»

Фото: spas-rt.ru

По итогам уборки на полигон ТБО было вывезено более 30 кубических метров мусора.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Ветераны военной службы вместе с ребятами из молодежного движения «Юнармия» провели акцию в Болгаре по очистке берега Волги от мусора, пишет газета «Яна тормыш».

В этом мероприятии приняли участие служившие в разные годы в рядах Вооруженных Сил пограничники, моряки, десантники, танкисты, представители военно-воздушных сил, внутренних войск, а также казачества, кадетской школы, сотрудники заказника «Спасский» и юнармейцы. Некоторые ветераны пришли на мероприятие со своими детьми.



Общими усилиями добровольцы очистили береговую линию Волги от старой пристани до территории бывшего гортопа. По итогам уборки на полигон ТБО было вывезено более 30 кубических метров мусора.

После работы на берегу реки всех ждали наваристая уха и горячий чай. Преподаватель кадетской школы-интерната Евгений Кременсков прибыл на берег с баяном, и над Волгой еще долго раздавались песни.

В завершение мероприятия все сошлись во мнении сделать подобные совместные мероприятия традиционными.



«Главное, что берег стал намного чище. Может, после этого отдыхающие будут убирать за собой, ведь тем самым мы оберегаем нашу природу», – отметил один из организаторов акции Александр Битунов.

 

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