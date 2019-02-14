Генконсул Турции назвал Татарстан важным игроком в отношениях Турции и России

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган назвал Татарстан важным игроком в отношениях Турции и России, так как сейчас в Татарстане присутствует более 2 млрд долларов турецких инвестиций. Об этом он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«В сотрудничестве между двумя странами большую роль играет сотрудничество с субъектами Федерации и налаживание отношений именно с ними, торгово-экономических. Татарстан — важный игрок на этом поле. И более 2 млрд долларов в Татарстане присутствует турецких инвестиций», — отметил Доган.

Генконсул Турции добавил, что ситуация на татарстанском строительном рынке сейчас не такая, какая была в 90-е годы. Появилось много местных строительных компаний, которые уже самостоятельно работают. Тем не менее есть крупные строительные проекты, где требуется высокотехнологичное оборудование.

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