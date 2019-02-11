(Êàçàíü, 29 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àäåëÿ Çèàòäèíîâà). Çà 2018 ãîä èç àýðîïîðòîâ «Êàçàíü» è «Áåãèøåâî» â Àíòàëüþ ïðèëåòåëè îêîëî 300 òûñ. òóðèñòîâ, à â 2019 ãîäó èõ ÷èñëî óâåëè÷èòñÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàë Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè Àõìåò Ñàäûê Äîãàí â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
«Åñëè ñìîòðåòü Òàòàðñòàí, òî òóò äâà àýðîïîðòà äåéñòâóþò, êàçàíñêèé è “Áåãèøåâî“. Òàêæå ïðèëåòàþò ÷àðòåðíûå ðåéñû. Íî äåëî â òîì, ÷òî æèòåëè Òàòàðñòàíà ïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî ýòèìè àýðîïîðòàìè, êòî-òî âûëåòàåò èç Ìîñêâû è èç äðóãèõ ãîðîäîâ, ïîýòîìó îòñëåæèâàòü ñòàòèñòèêó ñëîæíî. Íî ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî îêîëî 300 òûñ. èç àýðîïîðòîâ “Êàçàíü“ è “Áåãèøåâî“ ïðèëåòåëè â Àíòàëüþ è Äàëàìàí», – ñîîáùèë äèïëîìàò.
Êðîìå òîãî, ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà çàìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó ïî ñîñòîÿíèþ íà àïðåëü 30% òóðïàêåòîâ â Òóðöèþ âûêóïëåíû ðîññèéñêèìè òóðèñòàìè. Â 2019 ãîäó îæèäàåòñÿ ðîñò ïîòîêà òóðèñòîâ èç ÐÔ, äîáàâèë îí.