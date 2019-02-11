Òàòàð-èíôîðì

29 àïðåëÿ 2019, 08:12

Îáùåñòâî

Çà 2018 ãîä èç àýðîïîðòîâ «Êàçàíü» è «Áåãèøåâî» â Àíòàëüþ ïðèëåòåëè îêîëî 300 òûñ. òóðèñòîâ

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Çà 2018 ãîä èç àýðîïîðòîâ «Êàçàíü» è «Áåãèøåâî» â Àíòàëüþ ïðèëåòåëè îêîëî 300 òûñ. òóðèñòîâ

Ôîòî: àðõèâ tatar-inform, àðõèâ/Ñóëòàí Èñõàêîâ

Ãåíêîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè óáåæäåí, ÷òî â 2019 ãîäó êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ óâåëè÷èòñÿ.

(Êàçàíü, 29 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àäåëÿ Çèàòäèíîâà). Çà 2018 ãîä èç àýðîïîðòîâ «Êàçàíü» è «Áåãèøåâî» â Àíòàëüþ ïðèëåòåëè îêîëî 300 òûñ. òóðèñòîâ, à â 2019 ãîäó èõ ÷èñëî óâåëè÷èòñÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàë Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè Àõìåò Ñàäûê Äîãàí â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð“ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ ÐºÐ¾Ð½ÑÑƒÐ»Ð¾Ð¼ Ð¢ÑƒÑ€Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² Ð Ð¢

«Åñëè ñìîòðåòü Òàòàðñòàí, òî òóò äâà àýðîïîðòà äåéñòâóþò, êàçàíñêèé è “Áåãèøåâî“. Òàêæå ïðèëåòàþò ÷àðòåðíûå ðåéñû. Íî äåëî â òîì, ÷òî æèòåëè Òàòàðñòàíà ïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî ýòèìè àýðîïîðòàìè, êòî-òî âûëåòàåò èç Ìîñêâû è èç äðóãèõ ãîðîäîâ, ïîýòîìó îòñëåæèâàòü ñòàòèñòèêó ñëîæíî. Íî ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî îêîëî 300 òûñ. èç àýðîïîðòîâ “Êàçàíü“ è “Áåãèøåâî“ ïðèëåòåëè â Àíòàëüþ è Äàëàìàí», – ñîîáùèë äèïëîìàò.

Êðîìå òîãî, ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà çàìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó ïî ñîñòîÿíèþ íà àïðåëü 30% òóðïàêåòîâ â Òóðöèþ âûêóïëåíû ðîññèéñêèìè òóðèñòàìè. Â 2019 ãîäó îæèäàåòñÿ ðîñò ïîòîêà òóðèñòîâ èç ÐÔ, äîáàâèë îí.

 


 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ãåíêîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè ïðåäëîæèë âêëþ÷àòü â òóðû äëÿ òàòàðñòàíöåâ ïîåçäêó ê òåðìàëüíûì èñòî÷íèêàì
Íîâîñòè äíÿ
08:52
ÂÊ «Ñèíòåç» â ñåðèè ïåíàëüòè óñòóïèë âîëãîãðàäñêîìó «Ñïàðòàêó»

Ïåðâûé ìàò÷ ïîëóôèíàëüíîé ñåðèè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè çàâåðøèëñÿ ïîðàæåíèåì êîìàíäû èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà.

08:38
Ó÷åíûå ñâÿçàëè õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ñ âîçíèêíîâåíèåì ðàêà
08:30
Ãåíêîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè ïðåäëîæèë âêëþ÷àòü â òóðû äëÿ òàòàðñòàíöåâ ïîåçäêó ê òåðìàëüíûì èñòî÷íèêàì

Àõìåò Ñàäûê Äîãàí óâåðåí, ÷òî òóðèñòàì èç Ðîññèè ìàëî ÷òî èçâåñòíî î òåðìàëüíîì òóðèçìå â Òóðöèè.

08:12
Çà 2018 ãîä èç àýðîïîðòîâ «Êàçàíü» è «Áåãèøåâî» â Àíòàëüþ ïðèëåòåëè îêîëî 300 òûñ. òóðèñòîâ

Ãåíêîíñóë Òóðöèè â Êàçàíè óáåæäåí, ÷òî â 2019 ãîäó êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ óâåëè÷èòñÿ.

08:00
Ãåíêîíñóë Òóðöèè íàçâàë Òàòàðñòàí âàæíûì èãðîêîì â îòíîøåíèÿõ Òóðöèè è Ðîññèè

Â Òàòàðñòàíå ïðèñóòñòâóåò áîëåå 2 ìëðä äîëëàðîâ òóðåöêèõ èíâåñòèöèé.

07:50
Äåïóòàò Ãîñäóìû ïðåäëîæèë ñîêðàòèòü ðàáî÷óþ íåäåëþ â çèìíåå âðåìÿ
07:39
Â Ðîññèè ñîçäàäóò åäèíóþ áàçó çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé ÏÄÄ
07:26
Ðîñòðóä íàïîìíèë î ñàìîé êîðîòêîé â ãîäó ðàáî÷åé íåäåëå
07:14
Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîãî êâåñòà â Øèëüíèíñêîì ëåñó ñîáðàëè 60 ìåøêîâ ìóñîðà

Ïî èòîãàì àêöèè ëó÷øèå «ñàíèòàðû Øèëüíèíñêîãî ëåñà» ïîëó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû.

06:58
Èññëåäîâàòåëè óçíàëè î íåîæèäàííîé îïàñíîñòè õëåáà
06:40
Ïîáåäèòåëÿìè ôåñòèâàëÿ ïî áðåéêèíãó Combonation ñòàëè áè-áîè èç Êàçàíè, Ãåðìàíèè è Íèäåðëàíäîâ

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ïî áðåéêèíãó è ñòðèò-àðòó ïðîøåë â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà óæå â 11-é ðàç.

06:22
Ýäóàðä Íèêîëàåâ ñòàë âòîðûì â àáñîëþòíîì çà÷åòå è ëó÷øèì â ãðóçîâîì íà ðàëëè «Çîëîòî Êàãàíà-2019»

Ïåðâîå ìåñòî â êàòåãîðèè SSV ïîêàçàë åùå îäèí ýêèïàæ èç Àâòîãðàäà – Èãîðü ×àãèí è Èâàí Áåçäåíåæíûõ íà áàããè.

06:12
Àëüìåòüåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò âîññòàíîâèë ëèíèþ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è êèñëîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ìîëî÷íûé êîìáèíàò áóäåò ïåðåðàáàòûâàòü áîëåå 200 òîíí ìîëîêà â ñóòêè.

05:02
Â Íèæíåêàìñêå îòîáðàëè ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå ëó÷øåãî ó÷èòåëÿ ðåñïóáëèêè

Â 2018 ãîäó äâà ó÷èòåëÿ èç Òàòàðñòàíà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè – ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ âðó÷èëî ïîáåäèòåëÿì ïðåìèè ïî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

04:21
Íà òåëåøîó «Äîì-2» ïðèøëà äåâóøêà èç ×èñòîïîëÿ

Àëèíà Ãàëèìîâà ïðåäñòàâèëàñü èçâåñòíîé òàòàðñêîé ïåâèöåé.

03:34
Âåðõíåóñëîíñêèå øêîëüíèêè çàâîåâàëè ïîáåäó íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Íà÷èíàþùèé ôåðìåð»

Êîìàíäà Ìàòþøèíñêîé øêîëû çàâîåâàëà ïîáåäó â íîìèíàöèè «Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû».

02:26
Ïîæèëàÿ ïàðà èç ×åðåìøàíñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ óçàêîíèëà ñâîè îòíîøåíèÿ

Âàëåðèé Äåíèñîâ ðîäèëñÿ â Íîâîøåøìèíñêå â 1949 ãîäó è ïðîæèâàåò â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ òðè ãîäà.

01:49
Íà î÷èñòêó áåðåãîâ Âîëãè â Ñïàññêîì ðàéîíå âûøëè âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû è «Þíàðìèÿ»

Ïî èòîãàì óáîðêè íà ïîëèãîí ÒÁÎ áûëî âûâåçåíî áîëåå 30 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ ìóñîðà.

00:01
Âåòåðàíàì âîéíû Êàéáèöêîãî ðàéîíà âðó÷èëè ïîäàðêè Ïðåçèäåíòà ÐÒ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êàéáèöêîì ðàéîíå ïðîæèâàþò äåñÿòü âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â òîì ÷èñëå, îäèí æèòåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà.

28.04 23:12
×èñòîïîëüöû âûñàäèëè íà íàáåðåæíîé Êàìû ìîëîäûå áåðåçû è ñîñíû

Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ÷èñòîïîëüöåâ – ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè, áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ è äðóãèå.

28.04 22:29
Â ìóçåå Ãàëèè Êàéáèöêîé ïîýòó Ãàáäóëëå Òóêàþ ïîñâÿòèëè ëèòåðàòóðíûé ïðàçäíèê

Ãîñòè ïðàçäíèêà ñëóøàëè çàïèñü ïåñåí «Áýéðýì áóãåí» (Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê) íà ñòèõè Ãàáäóëëû Òóêàÿ â èñïîëíåíèè Ãàëèè Êàéáèöêîé, «Ïàð àò» («Óïðÿæêà»).

28.04 21:50
Ðîññèéñêèå ñèíõðîíèñòû ïîáåäèëè â äàáë-ìèêñòå íà ýòàïå Ìèðîâîé ñåðèè
28.04 21:36
Â Àëüìåòüåâñêå ÷åñòâîâàëè ëèêâèäàòîðîâ êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå ïðîæèâàþò 124 ó÷àñòíèêà ëèêâèäàöèè êàòàñòðîôû.

28.04 21:18
Ðîññèéñêèé ïëîâåö âûèãðàë 50-ìåòðîâêó íà ñïèíå íà ýòàïå Ñåðèè ÷åìïèîíîâ â Êèòàå
28.04 21:00
Â ïîñåëîê Àëåêñååâñêîå äîñòàâëåí Áëàãîäàòíûé îãîíü

Â Àëåêñååâñêîå Áëàãîäàòíûé îãîíü äîñòàâèë áëàãî÷èííûé Àëåêñååâñêîãî îêðóãà, ïðîòîèåðåé Ïàâåë ×óðàøîâ.

Ñîáûòèÿ