Рустам Минниханов стал почетным гостем Дня ахалтекинского коня в Туркменистане

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Рустам Минниханов стал почетным гостем на национальном празднике Туркменистана — Дне ахалтекинского коня. Видео и снимок с мероприятия глава республики опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На празднике Рустам Минниханов вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым провел по ковровой дорожке жеребенка ахалтекинской породы по кличке Ровач. Животное родилось в первый день 2019 года и принадлежит Бердымухаммедову.

Ахалтекинец, как видно на видео, оказался упрямым — в какой-то момент он отказался идти по дорожке и не возобновил движение даже после получения лакомства из рук хозяина.

Туркменистан — родина лошадей этой породы, которых здесь называют «небесными конями». Они являются национальным символом государства, а изображение ахалтекинского скакуна украшает его герб.

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