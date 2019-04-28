Татар-информ

28 апреля 2019, 20:58

Официальная хроника

Рустам Минниханов стал почетным гостем Дня ахалтекинского коня в Туркменистане

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Официальная хроника

Рустам Минниханов стал почетным гостем Дня ахалтекинского коня в Туркменистане

Фото: instagram.com/rusminnikhanov/

Президент Татарстана в своем Instagram показал жеребенка ахалтекинской породы.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Рустам Минниханов стал почетным гостем на национальном празднике Туркменистана — Дне ахалтекинского коня. Видео и снимок с мероприятия глава республики опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На празднике Рустам Минниханов вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым провел по ковровой дорожке жеребенка ахалтекинской породы по кличке Ровач. Животное родилось в первый день 2019 года и принадлежит Бердымухаммедову.

Ахалтекинец, как видно на видео, оказался упрямым — в какой-то момент он отказался идти по дорожке и не возобновил движение даже после получения лакомства из рук хозяина.

Туркменистан — родина лошадей этой породы, которых здесь называют «небесными конями». Они являются национальным символом государства, а изображение ахалтекинского скакуна украшает его герб.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

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