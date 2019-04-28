(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казань в шестой раз принимает Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз 2019 — Наследники Победы». Мероприятие собрало 41 команду со всей России.

«Мы приехали из Сибири, представляем Бурятию, Бичуру, Томск и Новосибирск. Сегодня приезжают команды со всей России от Калининграда до Камчатки, Владивостока», — сообщил представитель Совета ветеранов подразделения специального назначения Антон Иглаков.

В программу сбора, который проходит в лагере «Байтик», входят спортивные соревнования, культурные и образовательные мероприятия, дипломатическая игра, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.



В рамках начала Всероссийского молодежного образовательного сбора «Союз 2019 — Наследники Победы» торжественно подняли флаг и возложили гирлянду к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

На мероприятия были приглашены руководители и представители органов власти Республики Татарстан, общественных организаций и правоохранительных структур, кадеты, юнармейцы, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ветераны.

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