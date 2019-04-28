Татар-информ

28 апреля 2019, 20:20

Общество

Казань в шестой раз принимает всероссийский сбор «Союз 2019 — Наследники Победы»

Рекомендуем

Общество

Казань в шестой раз принимает всероссийский сбор «Союз 2019 — Наследники Победы»

Фото: Александр Эшкинин

Мероприятие собрало 41 команду со всей России.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казань в шестой раз принимает Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз 2019 — Наследники Победы». Мероприятие собрало 41 команду со всей России.

«Мы приехали из Сибири, представляем Бурятию, Бичуру, Томск и Новосибирск. Сегодня приезжают команды со всей России от Калининграда до Камчатки, Владивостока», — сообщил представитель Совета ветеранов подразделения специального назначения Антон Иглаков.

Ð’ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ Ñ„Ð¸Ð½Ð¸ÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ³ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÐ³Ð¸Ð´Ð¾Ð¹ Ð Ð¾ÑÐ³Ð²Ð°Ñ€Ð´Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ 2 Ñ‚Ñ‹Ñ. ÐºÐ¼

В программу сбора, который проходит в лагере «Байтик», входят спортивные соревнования, культурные и образовательные мероприятия, дипломатическая игра, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.


В рамках начала Всероссийского молодежного образовательного сбора «Союз 2019 — Наследники Победы» торжественно подняли флаг и возложили гирлянду к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

Ð’ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ Ñ„Ð¸Ð½Ð¸ÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð» Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð±ÐµÐ³ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÐ³Ð¸Ð´Ð¾Ð¹ Ð Ð¾ÑÐ³Ð²Ð°Ñ€Ð´Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒÑŽ 2 Ñ‚Ñ‹Ñ. ÐºÐ¼

На мероприятия были приглашены руководители и представители органов власти Республики Татарстан, общественных организаций и правоохранительных структур, кадеты, юнармейцы, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ветераны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На развитие туризма в Татарстане федеральный центр выделит полмиллиарда рублей
Новости дня
20:46
Опрос: Туристы считают «Мону Лизу» самой разочаровывающей достопримечательностью Европы
20:20
Казань в шестой раз принимает всероссийский сбор «Союз 2019 — Наследники Победы»

Мероприятие собрало 41 команду со всей России.

20:14
Российские гимнастки взяли «золото» в упражнениях с мячами на этапе Кубка мира
19:52
Диетолог назвала суточную порцию пасхального кулича
19:20
Медведев поручил Минстрою РФ вместе с Миннихановым проработать меры повышения спроса на новое жилье

Премьер-министр РФ поручил простимулировать интерес к строящемуся жилью при помощи снижения ставки ипотечных кредитов.

18:48
Дамир Фаттахов о Combonation: Здесь нет проигравших, все, кто сегодня здесь, — победители

На фестивале по брейкингу и стрит-арту Combonation выступил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

18:16
Внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска принял первых туристов после 10 лет реставрации

Служители монастыря предоставили посетителям доступ на предалтарное пространство, откуда открывается лучший обзор на уникальные фрески XVI века.

17:44
На развитие туризма в Татарстане федеральный центр выделит полмиллиарда рублей

Программа развития внутреннего и въездного туризма предполагает использовать средства из федерального бюджета в размере 500 млн рублей на Татарстан.

17:08
УНИКС завершил регулярный чемпионат победой в Польше

В конце следующей недели УНИКС на своей площадке стартует в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

16:40
Два концерта Пасхального фестиваля под управлением Гергиева прозвучат в Казани

В концертах фестиваля примут участие выдающиеся музыканты современности.

16:08
Татарстанцы завоевали серебряные медали всероссийского турнира по юнифайд-футболу

Состязания проходили в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады.

15:40
Исследователи рассказали о последствиях стресса на работе и недосыпа
15:14
Татарстанец завоевал две награды на первенстве Европы по русским шашкам

Состязания прошли в турецком городе Анталье.

14:55
Большинство антивирусов для Android оказалось бессильно против вредоносного ПО
14:36
Исполком Набережных Челнов проведет экспертизу несущих конструкций бассейна «Олимпийский»

Среди родителей юных пловцов ходят слухи о том, что в сентябре большая чаша спортивной школы перестанет работать.

14:08
Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -5 градусов

Местами по республике вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

13:50
Минниханов предложил провести Дни культуры Татарстана в Туркменистане и наоборот

Президент РТ провел переговоры с Президентом Туркменистана в ходе празднования Дня ахалтекинского скакуна.

13:18
В Казани финишировал автопробег под эгидой Росгвардии протяженностью 2 тыс. км

В рамках автопробега спецназовцы провели показательное шоу с использованием БТР, собак и военного оружия.

12:56
Татарстанец Шлейхер завоевал «бронзу» Мировой серии по прыжкам в воду

В миксте на 10-метровой вышке Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина набрали 310,08 балла.

12:32
В Казанском ТЮЗе впервые показали спектакль для слабослышащих и слабовидящих детей

Для постановки была выбрана сказка Андерсена «Гадкий утенок», рассказывающая об умении оставаться самим собой.

12:14
Второй этап ралли «Золото Кагана-2019» выиграл камазовский экипаж Айрата Мардеева

266-километровый спецучасток авторалли был проложен вдоль левого берега Волги.

12:09
В нижнекамском ТЦ благодаря пожарной сигнализации удалось избежать серьезных последствий

АПС сработала из-за короткого замыкания на третьем этаже комплекса.

11:58
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Нигерию
11:42
Пасхальные службы в храмах Елабуги собрали сотни горожан

Основные торжества развернулись в главном храме города – Покровском соборе.

11:20
Назван продукт, серьезно увеличивающий риск преждевременной смерти
События